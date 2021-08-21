Denizlispor'a ilk haftadan 16 bin TL ceza geldi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Denizlispor'a Bandırmaspor müsabakasında maç öncesi ve sonrası teknik sorumlunun flaş röportaj ve basın toplantısına katılmamasından dolayı 16 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor RH Bandırmaspor maçına ilişkin yeşilsiyahlı ekibe para cezası verdi. PFDK tarafından yapılan açıklamada, "Denizlispor Kulübü'nün, 14.08.2021 tarihinde oynanan Denizlispor RH Bandırmaspor TFF 1. Lig müsabakasında, karşılaşma öncesi ile sonrası yapılan flaş röportajlara ve basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 16 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına" ifadelerini kullandı.

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