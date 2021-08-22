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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatalı sollama yapan sürücü otomobilin ön camından fırladı

İHA

Hatalı sollama yapan sürücü otomobilin ön camından fırladı

Denizli'de aşırı hız yaparak hatalı sollama yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Takla atan otomobilin ön camından fırlayan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çal ilçesi Yukarıseyit Mahallesi Denizli yolunda meydana geldi. İddiaya
göre anayolda hız yapıp hatalı sollama yapan 20 YH 569 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsü İbrahim G. direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan tarlada uçtu uçmanın etkisiyle taklalar atan otomobil ters şekilde durabildi. Meydana gelen kazada takla atan otomobilin ön camından fırlayan sürücü İbrahim G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu Jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken Sağlık ekipleri ise otomobilin ön camından fırlayan yaralı sürücüyü hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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