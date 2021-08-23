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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 - Denizlispor: 0

İHA

TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 - Denizlispor: 0

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Denizlispor’u 10 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Ahmet’in ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sertaç’ın ceza sahası içerisi sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Stackhowiak son anda topu kornere çeldi.

22. dakikada Sertaç’ın ceza sahası yayının yaklaşık 1 metre gerisinden ortaladığı topa, ceza sahası içi sol çaprazda Ahmet’in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Stackhowiak’ın kucağında kaldı.
38. dakikada Manisa FK’nın atağında Sousa’nın ceza sahasının dışından sert şutunda, kaleci Stackhowiak topu güçlükle kornere tokatladı.
40. dakikada Okan’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte Manisa FK’dan Erhan’ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından kornere çıktı.
45+2. dakikada Manisa FK atağında ceza sahası içi sol son çizgiden Mehmet Yılmaz’ın ortaladığı topa altıpasın hemen önünde Anıl’ın röveşatasında, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden auta gitti.
68. dakikada Muhammed Eren’in pasıyla topla buluşan Tusha’nın rakip ceza yayının içinden sert şutunda, meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak dışarıya çıktı.
77. dakikada Manisa FK’nın atağında Muhammet Özkal’ın ceza sahası içerisinde rakibi Orgill’e yaptığı müdahale sonrası hakem Yiğit Arslan penaltı kararı verdi.
78. dakikada penaltı atışını kullanan Nizamettin’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 10
84. dakikada Nizamettin’in havadan pasında topla buluşan Orgill’in ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Stackhowiak son anda ayaklarıyla topa müdahale ederek, tehlikeyi uzaklaştırdı.
90+3. dakikada Nizamettin'in pasıyla topa sahip olan Orgill'in rakip ceza yayının hemen önünden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Stackhowiak uzanarak meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Murat Temel xx, Emir Eray Eyisoy xx
Manisa FK: Muhammed Birkan xx, Mehmet Yılmaz xx, Ahmet xx (Tabekou dk. 65 xx), Sadi xx, Erhan xx, Nizamettin xxx, Andre Sousa xx (Hakan dk.73 xx), Kouter xx, Anıl xx (Tormin dk. 66 xx), Sertaç xx(Kubilay dk. 83 ?), Orgill xx
Yedekler: Samet, Kemal, Muhammet Taha, Mustafa
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Denizlispor: Stackhowiak xx, Emre xx, Muhammet Özkal x, Kadir xx, Gökhan xx, Muhammed Eren x (Görkem dk. 90+3 ?), Muhammed Gönülaçar x, Furkan x, Okan xx (Murathan dk. 58 xx), Mehmet Ali x(Alihan dk. 71 x), Tusha x
Yedekler: Abdülkadir, Asım, Ferhat, Mert, Burak, Emirhan
Teknik Direktör: Serhat Gülpınar
Gol: Nizamettin (dk. 78 pen.) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Kouter, Muhammed Birkan (Manisa FK), Furkan, Muhammet Eren (Denizlispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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