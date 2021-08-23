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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor'da kötü gidişat sürüyor

DHA

Denizlispor'da kötü gidişat sürüyor


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)TFF 1'inci Lig'de sezon öncesi aylarca sıkıntılı dönemler yaşayıp sezona evinde Bandırmaspor'a 2-0 yenilerek başlayan Denizlispor, hafta başında transfer yasağını kaldırdıktan sonra yaptığı yeni transferlerden 4'ü ve yeni teknik patronu Serhat Gülpınar'la çıktığı maçta da Manisa Futbol Kulübü'ne deplasmanda penaltı golüyle teslim oldu. Oynadığı ilk 2 maçtan puansız ayrılan yeşil-siyahlı ekip, bu sezon düştüğü 1'inci Lig'e puansız başladı. Aylarca yönetim belirsizliği yaşayıp kadrosu dağılan Denizli, transfer yasağını yeni yönetimle kaldırdıktan sonra Manisa'da henüz birkaç gün önce takıma katılan takviyeleriyle ilk kez sahne aldı.
Ege ekibi, yeni transferleri Adam Stackhowiak, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar ve Okan Derici'nin ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede 79'uncu dakikada penaltıdan yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Yeni transferlerden Ogenyi Onazi ise lisansı yetişmediği için bu maçta forma giyemedi. Oynadığı iki karşılaşmada da gol atamayan Denizlispor, son sıraya yerleşti. Maç sonu
futbolcularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Serhat Gülpınar, oyunun genelinde iyi ve doğru bir savunma oyunu sahaya yansıttıklarını dile getirdi. Oyuncuların hafta içinde yaptıkları çalışmaları sahada çok iyi uyguladıklarını ifade eden Gülpınar, "Önemli olan ilerisi için verdiğimiz mesajdı. Bu da bizi fazlasıyla memnun etti. 3 puanı bıraktık ama ilerisi için iyi sinyaller aldık" dedi.
 DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-08-23 11:06:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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