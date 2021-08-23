Tütün tarlasından evine giderken minibüsün çarptığı genç hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de tütün tarlasından evine dönen 17 yaşındaki genç, karşıdan karşıya geçmek üzereyken minibüs çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Buldan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tütün tarlasında çalışan 17 yaşındaki Cengiz Çevik, evine dönmek üzere yola çıktı. Anayolda yolun karşısına geçmek isteyen gence S.M. idaresindeki 35 RC 834 plakalı minibüs çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 17 yaşındaki Cengiz Çevik’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Acılı haberi alarak olay yerine gelen aile üyelerinin feryadı yürekleri dağladı. Minibüs şoförü S.M., polis ekiplerince gözaltına alınırken Çevik’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.