4 ayrı operasyonda 5 tütün ürünü kaçakçısı yakalandı

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Denizli’de tütün kaçakçılarına yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda 5 şüpheli ve onlarca kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Denizli’de tütün kaçakçılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken 170 bin 800 kaçak makaron, 12 bin 600 adet dolma sigara, 55 kilogram kıyılmış tütün ve çok sayıda bandrol ele geçirildi.

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