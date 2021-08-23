Pamukkale yağlı güreşleri büyük yankı uyandırdı

Pamukkale Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl birincisi düzenlenen Pamukkale Yağlı Güreşleri, yağlı güreş camiasında büyük yankı uyandırdı.



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyesi olarak tarihe kazınan bir ilke imza atmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. Pazar günü Denizli Atatürk Stadı’nda gerçekleşen Pamukkale Yağlı Güreşleri’ne on binlerce güreş sever katılırken, yağlı güreşin önemli isimleri ve Denizli protokolü de katıldı. Pamukkale Yağlı Güreşleri’ne minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde toplam 517 pehlivan kıyasıya mücadele ettiler. Baş güreşlerde, İsmail Balaban ile Ali Gürbüz’ün final güreşi 20 dakika sürdü. Kıyasıya mücadelenin galibi Ali Gürbüz olurken, Pamukkale Yağlı Güreşleri’nin ilk başpehlivanı olarak adını tarihe yazdırdı.

Yağlı Güreşlerin önemli isimleri, Pamukkale Belediyesi’nin gerçekten zor bir işin üstesinden geldiğini, ilk kez düzenlenmesine rağmen, eksiksiz ve çok başarılı bir organizasyona imza atıldığını belirterek, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’yi tebrik ettiler.



“Bir ilke imza attık”

Pamukkale Yağlı Güreşleri ile bir ilke imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bir ilke imza attık. Güreş severlerden ve yağlı güreşin önemli isimlerinden övgüler duyduk. Halkımızın özlem duyduğu bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ata sporumuzun gelecek kuşaklara aktarılmasına aracılık yapmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz Pamukkale Yağlı Güreşleri’ne çocuğu, torunu, eşiyle birlikte, gencinden yaşlısına katılım sağlayan güreş severlerimizin gösterdikleri ilgi çok güzeldi. Şehir merkezimizde bir ilk olarak tarihe kazıdığımız Pamukkale Yağlı Güreşleri'ne katılan tüm pehlivanlarımıza, güreş heyecanını doyasıya yaşayan on binlerce güreş severimize ve Denizli’mize, Pamukkale’mize yakışır bu büyük organizasyon da emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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