Kontrolden çıkan yakıt tankeri devrilip alev aldı: 1 ölü

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkan mazot yüklü tanker, karşı şeride geçip tarlaya yuvarlandı. Alev alan tankerin sürücüsü kurtarılamadı.

Kaza, akşam saatlerinde Acıpayam Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mazot yüklü akaryakıt tankeri, seyir halinde ilerlerken Aladdin Mahallesi yakınlarına geldiğinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Savrulan tır önce karşı şeride geçti. Daha sonra şarampole düşerek takla atan tanker, yol kenarındaki bir tarlaya devrildi. Tanker kaza sonrası yanmaya başladı.



Kısa sürede alev topuna dönen tankere kimse müdahale edemedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 30 dakika süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. Alevler söndüğünde tanker sürücüsünün araç içerisinden çıkamadığı ve hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kaza ve yangın sebebiyle AcıpayamDenizli karayolu bir süreliğine süreliğine trafiğe kapatıldı. Alevler sönünce yol yeniden kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.