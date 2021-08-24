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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğini devirdi: 2 yaralı

İHA

Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğini devirdi: 2 yaralı

Denizli’nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, orta refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabaha karşı Denizli Muğla karayolu Tavas ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli’den Tavas istikametine seyir halinde olan Murat A. idaresindeki 06 CDP 469 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, ilçe girişine geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Süratli bir şekilde yolda zikzaklar çizerek bir süre ilerleyen araç, hızını alamayarak orta refüje çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabilen araç, bu sayede karşı şeride geçmekten kurtuldu.

Büyük bir gürültüyle kırılan aydınlatma direğinin çıkardığı sesi duyan çevre sakinleri, panik içerisinde yaralıların yardımına koştu. Araçta bulunan sürücü Murat A. ve babası Seracettin A., vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık durumları iyi olan baba oğul, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tedavilerinin ardından Tavas Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada büyük maddi hasar oluşan hafif ticari araç, çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Anayola devrilen aydınlatma direği nedeniyle Denizli Muğla karayolunda trafik akışı 1 saat kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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