Denizlispor Ziya Alkurt'la da anlaştı



Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA) - TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını aylar süren yönetim bilinmezliğinin ardından göreve gelen yeni yönetimle geçen hafta kaldırdıktan sonra eski oyuncularına yönelen Denizlispor, Altay'da forma giyen sol kanat oyuncusu Ziya Alkurt ile anlaşmaya vardı. Transferde eski futbolcuları Adam Stackhowiak, Gökhan Süzen, Ogenyi Onazi'nin yanı sıra Muhammed Gönülaçar ve Okan Derici'ye imza attırıp son olarak Süper Lig ekibi Kayserispor'dan daha önce Galatasaray'da forma giyen forvet Muğdat Çelik'i alan Denizlispor, eski sol kanadı Ziya'yı da ikna etti.

Denizlispor'un Süper Lig'e yükseldiği 2018-2019 sezonunda 10 gol ve 5 asistlik performansıyla şampiyonlukta önemli pay sahibi olan 30 yaşındaki Ziya'nın 2 yıllık anlaşmayı kabul ettiği, kente gelerek imza atacağı öğrenildi. Ziya, geçen sezon da Altay'la 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Yeşil-siyahlıların son olarak Boluspor´da forma giyen orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu ile görüşmelerini sürdürdüğü, yönetimin transferde önemli bir aşama kat ettiği belirtildi. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-08-24 13:44:06



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