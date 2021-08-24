Denizlispor’da transferler ardı ardına geldi Orta saha yeni genç oyuncu

Denizlispor Bünyamin Balat’ı duyurduktan sonra bir diğer orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Asım Hamzaçebi’yi 4 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.

Yeşil siyahlı ekip transferlerini ardı ardına açıklamaya devam ediyor. Son olarak Adana Demirspor’da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncu Bünyamin Balat ile 1+1 yıllık anlaşma sağladığını açıklayan horoz, orta sahaya yeni genç bir isimle daha takviyede bulundu. Denizlispor, son olarak Tarsus İdman Yurdu forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Asım Hamzaçebi’yi 4 yıllığına renklerine bağladı.

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