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Denizlispor'da imzalar sürüyor

DHA

Denizlispor'da imzalar sürüyor


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak Tarsus İdman Yurdu forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Asım Hamzaçebi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon TFF 2'nci Lig ekiplerinden Tarsus'ta 21 maçta oynayan genç futbolcu, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törende kendisini 4 yıllığına yeşil-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-08-24 16:14:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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