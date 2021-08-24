Denizlispor'da imzalar sürüyor

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak Tarsus İdman Yurdu forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Asım Hamzaçebi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon TFF 2'nci Lig ekiplerinden Tarsus'ta 21 maçta oynayan genç futbolcu, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törende kendisini 4 yıllığına yeşil-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-08-24 16:14:18



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