Denizlispor´un 12´nci transferi Mustafa 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) TFF 1´inci Lig´de transfer yasağını kaldırdıktan sonra dağılan kadrosunu takviye etmek için üst üste takviyeler yapan Denizlispor, 12´nci imzayı Mustafa Çeçenoğlu´na attırdı. Gençlerbirliği´nden alınan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Başkan Mehmet Uz´un katıldığı törenle 2 yıllığına Denizlisporlu oldu.DHA-Spor Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2021-08-25 15:11:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.