Pamukkale Belediyesi Atatürk Büstü’nü yeniledi

Pamukkale Belediyesi ana hizmet binası girişinde 2014 öncesinde yapılmış olan Atatürk Büstü’nü ve çevresini yepyeni bir görünüme kavuşturdu.

2014 yılında kurulan Pamukkale Belediyesi, geçmiş yıllardan bu yana ana giriş kapısının sol tarafında bulunan Atatürk Büstü’nü yepyeni bir görünüme kavuşturdu. Denizli'nin büyükşehir olmasıyla birlikte 2014 yılında kurulan Pamukkale Belediyesi, öncesinde Denizli İl Özel İdaresi olarak kullanılan binada hizmet vermeye başlamıştı. Denizli İl Özel İdaresi olarak kullanılan dönemde de mevcut olan Atatürk Büstü, hava şartlarının da etkisiyle yıpranmaya başlamıştı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin talimatlarıyla başlatılan yenileme çalışmaları iki hafta gibi kısa bir sürede tamamlandı. Atatürk Büstü boyandı, etrafını çevreleyen taşlar özel kesim taşlarla döşendi ve çevresi mevsime uygun çiçek dikimiyle süslendi. Pamukkale Belediyesinin YSE’deki ana hizmet binasının girişinde bulunan Atatürk Büstü yeni haliyle, daha net fark edilir ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına yakışır hale getirildi. Çevreden geçen vatandaşlar, öncesinde Atatürk büstünün ağaçlar arasında çok da fark edilmediğini, yenilenen haliyle Atatürk’e ve Pamukkaleye yakışır bir hale getirildiği için Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ettiler.

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