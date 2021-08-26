Denizli'nin altın kızları çiçeklerle karşılandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'nin altın kızları çiçeklerle karşılandı

DHA

Denizli'nin altın kızları çiçeklerle karşılandı


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Damla Su Türemen ve takım olarak 2'nciliği kazanan Denizli Büyükşehir Belediyespor'un madalyalı sporcuları, Denizli'de çiçeklerle karşılandı.
Finlandiya'nın Tempere kentinde düzenlenen Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şampiyon olan Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcusu Damla Su Türemen ile takım halinde Avrupa ikincisi olan Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcuları Peri Koyuncu, Aslı Başak Pehlivan ve antrenör Muhammet Kaya için memleketlerinde karşılama töreni düzenlendi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yapılan karşılama törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, sporcu aileleri ile Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları katıldı. Alkış ve konfetiler eşliğinde gerçekleştirilen karşılama töreninde Başkan Osman Zolan, genç sporculara çiçek takdim ederek tebrik etti. Büyükşehir'in Avrupa fatihi altın kızları hedeflerinin olimpiyat ve dünya şampiyonluğu olduğunu belirtti.
Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyespor sporcuları ile gurur duyduklarını belirterek, "Sizlere güveniyorduk, gayretinizi her zaman takip ettik ve destek olduk. Sizlerin bu işe gönül vermiş, inanmış ve hedefe kilitlenmiş olmanız çok önemliydi. Sizlerle gurur duydum. Bu daha başlangıç, yolun başındayız. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyespor olarak her zaman en güçlü şekilde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler geleceğimizsiniz, gözbebeğimizsiniz. Şehrimizin çocuklarının, bizim çocuklarımızın başarıları ziyadesiyle bizleri mutlu etti. Bu başarılar her gence nasip olmaz. Tarihe geçtiniz, inşallah devamı gelecek" dedi. 
DAMLA SU TÜREMEN: İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTTUM, BU ÇOK BÜYÜK BİR MUTLULUK
Avrupa şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Damla Su Türemen ise zorlu rakibini mağlup ederek altın madalyaya uzanışını ve duygularını anlattı. Türemen, "Yıllardır finalde karşılaştığım İtalyan rakibimi bu defa geçerek altın madalya aldım. İstiklal Marşımızı okuttum, bu çok büyük bir mutluluk. Milli takımlar iyi sporcuların birleşmesi ile oluşur. Biz çok iyi 3 takım oyuncusu, Denizlili sporcular olarak ülkemizi temsil ettik. Bu çok büyük bir başarı. Başkanımıza bize vermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. 
ASLI BAŞAK PEHLİVAN: YARIM KALAN HİKAYEYİ TAMAMLAYACAĞIZ
Takım olarak daha iyisini yapabileceklerini belirten Aslı Başak Pehlivan, "Şampiyonaya inanarak gittik ve güzel bir başarı elde ederek dönük. Amacımız bundan sonraki şampiyonada takım olarak da altın madalya ile dönmek istiyoruz. Biz daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz ve yapacağız. Desteğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz" diye konuştu. 
PERİ KOYUNCU: ÇOK GÖZYAŞI DÖKTÜK VE MUTLU BİTTİ
Çok emek verdiklerini ifade eden Peri Koyuncu, "Çok emek verdik, çok gözyaşı döktük ve mutlu bitti. Yarım kalan bir hikayemiz var, biz bu hikayeyi takım olarak da birincilikle taçlandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Antrenör Muhammet Kaya ise, "Başkanım bizlere verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Size takım olarak da birincilik kupasını getireceğiz. Bunun sözünü veriyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sporcuların karşılanması ve çiçek verilmesi
Başkan Osman Zolan'ın konuşması
Sırasıyla Damla Su Türemen, Aslı Başak Pehlivan, Peri Koyuncu ve Antrenör Muhammet Kaya'nın konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2021-08-26 18:47:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hidroliği boşalan damperin altında kalan şoför öldü
YEREL HABERLER Hidroliği boşalan damperin altında kalan şoför öldü
Motoru 50 metre fırlayan otomobilin yeni görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Motoru 50 metre fırlayan otomobilin yeni görüntüleri ...
Gebelik ve emzirme döneminde korona virüs ve aşı
YEREL HABERLER Gebelik ve emzirme döneminde korona virüs ve aşı
Deveciler, “İyi bir sezon geçireceğimizi umuyorum"
YEREL HABERLER Deveciler, “İyi bir sezon geçireceğimizi umuyorum"
Denizlispor ile Ankaragücü maçında Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak
YEREL HABERLER Denizlispor ile Ankaragücü maçında Abdullah Buğra ...
DTO, Uluslararası Mermer Fuarı’ndaki Denizlili firmaları yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER DTO, Uluslararası Mermer Fuarı’ndaki Denizlili ...
Denizlispor’dan oyunculara 5 bin TL prim
YEREL HABERLER Denizlispor’dan oyunculara 5 bin TL prim
Merkezefendi’de Gençlik Festivali başlıyor
YEREL HABERLER Merkezefendi’de Gençlik Festivali başlıyor
Denizlispor'da mağlubiyete 5'er bin TL prim
YEREL HABERLER Denizlispor'da mağlubiyete 5'er bin TL prim
Denizlispor kabuk değiştirdi
YEREL HABERLER Denizlispor kabuk değiştirdi
2 bin yıllık antik kentin ilk bilimsel araştırması başladı Denizli’de 28 kişilik bilim heyeti 2 bin 200 yıllık antik kent için kolları sıvadı
YEREL HABERLER 2 bin yıllık antik kentin ilk bilimsel araştırması ...
Ev arkadaşını öldürüp intihar etti
YEREL HABERLER Ev arkadaşını öldürüp intihar etti
Silaj boşaltırken kapanan damperin altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Silaj boşaltırken kapanan damperin altında kalan ...
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nden KADES uygulamasına destek
YEREL HABERLER Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nden KADES ...
Büyükşehirin altın kızları çiçeklerle karşılandı Altın kızlarda yeni hedef olimpiyat ve dünya şampiyonluğu
YEREL HABERLER Büyükşehirin altın kızları çiçeklerle ...
DENİB, Denizli’nin 21 firmayla temsil edildiği fuarı ziyaret etti DENİB, MARBLE 2021 Mermer Fuarını ziyaret etti
YEREL HABERLER DENİB, Denizli’nin 21 firmayla temsil edildiği fuarı ...
Pamukkale Belediyesi Atatürk Büstü’nü yeniledi
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi Atatürk Büstü’nü yeniledi
Dikkatsizce ana yola çıkmak isteyen sürücü kazaya sebep oldu; 2 yaralı
YEREL HABERLER Dikkatsizce ana yola çıkmak isteyen sürücü kazaya ...
Ev arkadaşını öldürüp kendi başına sıktı İtfaiyenin yardımıyla pencereden içeriye giren polisler iki gencin cansız bedeniyle karılaştı
YEREL HABERLER Ev arkadaşını öldürüp kendi başına sıktı İtfaiyenin ...
Genç gardiyan boğularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Genç gardiyan boğularak hayatını kaybetti
Sosyal yardım başvuruları mobil araçla yerinde alınacak Mobil sosyal yardım aracı hizmette
YEREL HABERLER Sosyal yardım başvuruları mobil araçla yerinde ...
Denizlispor´un 12´nci transferi Mustafa 
YEREL HABERLER Denizlispor´un 12´nci transferi Mustafa 
Denizlispor’un orta sahaya transferleri devam ediyor Mustafa Çeçenoğlu Denizlispor’la 2 yıllık imzaladı
YEREL HABERLER Denizlispor’un orta sahaya transferleri devam ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Zolan’a ödül Büyükşehir'e "Genç Dostu Şehir" ödülü
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Zolan’a ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.