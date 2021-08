Denizli'nin altın kızları çiçeklerle karşılandı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Damla Su Türemen ve takım olarak 2'nciliği kazanan Denizli Büyükşehir Belediyespor'un madalyalı sporcuları, Denizli'de çiçeklerle karşılandı.

Finlandiya'nın Tempere kentinde düzenlenen Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şampiyon olan Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcusu Damla Su Türemen ile takım halinde Avrupa ikincisi olan Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcuları Peri Koyuncu, Aslı Başak Pehlivan ve antrenör Muhammet Kaya için memleketlerinde karşılama töreni düzenlendi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yapılan karşılama törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, sporcu aileleri ile Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları katıldı. Alkış ve konfetiler eşliğinde gerçekleştirilen karşılama töreninde Başkan Osman Zolan, genç sporculara çiçek takdim ederek tebrik etti. Büyükşehir'in Avrupa fatihi altın kızları hedeflerinin olimpiyat ve dünya şampiyonluğu olduğunu belirtti.

Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyespor sporcuları ile gurur duyduklarını belirterek, "Sizlere güveniyorduk, gayretinizi her zaman takip ettik ve destek olduk. Sizlerin bu işe gönül vermiş, inanmış ve hedefe kilitlenmiş olmanız çok önemliydi. Sizlerle gurur duydum. Bu daha başlangıç, yolun başındayız. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyespor olarak her zaman en güçlü şekilde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler geleceğimizsiniz, gözbebeğimizsiniz. Şehrimizin çocuklarının, bizim çocuklarımızın başarıları ziyadesiyle bizleri mutlu etti. Bu başarılar her gence nasip olmaz. Tarihe geçtiniz, inşallah devamı gelecek" dedi.

DAMLA SU TÜREMEN: İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTTUM, BU ÇOK BÜYÜK BİR MUTLULUK

Avrupa şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Damla Su Türemen ise zorlu rakibini mağlup ederek altın madalyaya uzanışını ve duygularını anlattı. Türemen, "Yıllardır finalde karşılaştığım İtalyan rakibimi bu defa geçerek altın madalya aldım. İstiklal Marşımızı okuttum, bu çok büyük bir mutluluk. Milli takımlar iyi sporcuların birleşmesi ile oluşur. Biz çok iyi 3 takım oyuncusu, Denizlili sporcular olarak ülkemizi temsil ettik. Bu çok büyük bir başarı. Başkanımıza bize vermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ASLI BAŞAK PEHLİVAN: YARIM KALAN HİKAYEYİ TAMAMLAYACAĞIZ

Takım olarak daha iyisini yapabileceklerini belirten Aslı Başak Pehlivan, "Şampiyonaya inanarak gittik ve güzel bir başarı elde ederek dönük. Amacımız bundan sonraki şampiyonada takım olarak da altın madalya ile dönmek istiyoruz. Biz daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz ve yapacağız. Desteğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz" diye konuştu.

PERİ KOYUNCU: ÇOK GÖZYAŞI DÖKTÜK VE MUTLU BİTTİ

Çok emek verdiklerini ifade eden Peri Koyuncu, "Çok emek verdik, çok gözyaşı döktük ve mutlu bitti. Yarım kalan bir hikayemiz var, biz bu hikayeyi takım olarak da birincilikle taçlandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Antrenör Muhammet Kaya ise, "Başkanım bizlere verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Size takım olarak da birincilik kupasını getireceğiz. Bunun sözünü veriyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sporcuların karşılanması ve çiçek verilmesi

Başkan Osman Zolan'ın konuşması

Sırasıyla Damla Su Türemen, Aslı Başak Pehlivan, Peri Koyuncu ve Antrenör Muhammet Kaya'nın konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2021-08-26 18:47:47



