5 bin 480 dekar alan suni tesis ile sulamaya açıldı Suni beslenme tesisinin yapımı tamamlandı

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde Cumali Suni Besleme tesisinin yapımı tamamlandı. Tesis sayesinde 5 bin 480 dekar zirai arazi sulamaya açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Denizli’ye yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor. Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, Denizli’nin Bozkurt ilçesindeki Cumali Suni Besleme tesisinin yapımını tamamladı. Tesisi sayesinde 5 bin 480 dekar zirai arazi sulamaya açıldığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; “Denizli ili Bozkurt ilçesinde yapımı tamamlanan Cumalı Suni Besleme tesisi ile 5 bin 480 dekar zirai arazimiz daha sulamaya açılmıştır. Dünya’da yaşanan kuraklıktan maalesef ülkemizde etkilenmiş ve barajlarımız yeterli su seviyelerine ulaşamamıştır. DSİ olarak son 18 yılda inşa ettiğimiz Baraj ve Göletler sayesinde kuraklık daha az hissedilmiştir. Bunlara ek olarak ARGE’leri tamamlanan Suni Besleme Projelerimizi ivedi olarak hayata geçirmek ve süratle çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Proje aşamalarını tamamlanan yeraltı depolamaları ile de önümüzdeki yıllarda yaşanabilecek kuraklıklardan çiftçilerimizin zarar görmesinin önüne geçeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.