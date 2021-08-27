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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de otomobil sayısı 437 bin 694’e ulaştı

İHA

Denizli’de otomobil sayısı 437 bin 694’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Denizli’de toplam araç sayısı 437 bin 694’e ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda, 2020 yılı Temmuz ayında toplam araç sayısı 419 bin 831 iken, 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 oranında bir artış göstererek 437 bin 694’e ulaştı. Otomobil sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla 211 bin 575’e ulaştı. Denizli’deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 211 bin 575 adet otomobil, 7 bin 283 adet minibüs, 3 bin 941 adet otobüs, 69 bin 292 adet kamyonet, 12 bin 441 adet kamyon, 76 bin 244 adet motosiklet, 55 bin 850 adet traktör ve bin 68 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülmektedir. Oransal olarak en fazla artış yüzde 34,7 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 9 bin 263 adet ile otomobilde gerçekleşti.

10 bin 408 taşıtın devri yapıldı
2021 yılı Temmuz ayında Denizli’de toplam 10 bin 408 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 6 bin 767 adet ile otomobil yer alırken, ardından bin 767 adet ile kamyonet, 603 adet ile motosiklet, 545 adet kamyon, 447 adet traktör, 210 adet minibüs, 54 adet otobüs, 15 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Bin 262 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
2021 yılı Temmuz ayında toplam bin 262 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 577 adet ile otomobil yer alırken, ardından 348 adet motosiklet, 193 adet komyonet, 111 adet traktör, 25 adet kamyon, 4 adet minibüs, 3 adet otobüs ve 1 adet özel amaçlı araçlar geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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