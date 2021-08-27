Merkezefendi Gençlik Festivali başlıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilk kez gerçekleşen ve 3 gün sürecek Gençlik Festivali başlıyor. Festivalin ilk gününde Grup S.S.Ç, Tekila ile Necati ve Saykolar grubu sahne alacak.

Merkezefendi Belediyesi’nin ilk kez düzenlediği Gençlik Festivali bu akşam başlıyor. 272829 Ağustos tarihlerinde Merkezefendi Kültür Merkezi açık otoparkında gerçekleştirilecek olan festivalin ilk gününde saat 20.00’de Grup S.S.Ç sahne alacak. Saat 21.00’de de Tekila birbirinden güzel şarkılarını söyleyecek. Ardından saat 22.00’de, günün son konserini Necati ve Saykolar verecek. Festivalde sahne alacak olan Denizlili müzik grupları festival coşkusunu ve müziğin enerjisini hissetmek için tüm Merkezefendili ve Denizlili sanatseverleri konsere davet ettiler. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, tüm hemşehrilerini Merkezefendi’de ilk kez gerçekleştirilecek olan ve 3 gün sürecek olan Gençlik Festivali’ne beklediklerini söyledi. Başkan Doğan, Merkezefendi’yi sanatın, kültürün merkezi haline getireceklerini belirtti.



Festival için özel servis kaldırılacak

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Gençlik Festivali’ne katılmak isteyenler için özel servis kaldırılacak. Servis araçları Çatalçeşme, Forum Çamlık, KampüsAmfipark noktalarından hareket edecek. Servisler her gün saat 18.00, 18.30, 19.00 ve 19.30’da festival alanına hareket edecek. Servis araçları festival sonunda da hareket noktalarına geri dönüş için ulaşım sağlamaya devam edecek.

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