Genç izciler İsrafil deresini temizledi

Denizli’de genç izciler farkındalık oluşturmak amacıyla ormanlık alanları temizlediler.

Denizli Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) gönüllüleri ile Denizli Asil Gençlik Spor ve İzcilik kulübü izcileri farkındalık ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla bir araya geldi. Başkarcı Mahallesinde İsrafil deresi olarak bilinen bölgede orman yangınlarına neden olabilecek plastik, cam ve metal atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırdı. ÇEKUD Gönüllüleri, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Denizli'de çevre bilinci etkinliklerinin devam edeceğini, bu yıl daha çok fidan dikeceklerini ve yanan ormanların telafisi için hatıra ormanları oluşturacaklarını dile getirdi.

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