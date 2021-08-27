Pamukkale’de yapılandırma süresi uzatıldı

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Pamukkale Belediyesi, vatandaşların emlak, çevre temizlik, ilanreklam, eğlence vergileri ile idari ve imar para cezalarını yapılandırma süresinin uzatıldığını bildirdi.

Pamukkale Belediyesi, 7326 sayılı kanun kapsamında borçları olan vatandaşlara yapılandırma imkânını sunarken, başvuru süresinin 1 ay uzatıldığını bildirdi. Kanun kapsamında, emlak, çevre, ilanreklam, eğlence vergileri ile idari ve imar para cezalarında yapılandırma fırsatının, son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021 olarak belirtilmişti. Pamukkale Belediyesi’nden yapılan açıklamada, belirtilen borçlar kapsamında başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme sürelerinin birer ay uzatıldığı ve paraf özellikle kartlara 5 taksit imkânının sağlandığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların son başvuru tarihi olan 30 Eylül 2021 tarihinden önce Pamukkale Belediyesinin YSE’deki yerleşkesinde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bizzat başvuruda bulunabileceği ve 444 9 220 296 96 96 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabileceği ifade edildi.

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