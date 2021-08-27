Denizlispor maçı seyircisiz oynanacak

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Antalya’da oynanacak olan Denizlispor ile Ankaragücü müsabakası, stadın Passolig uygulaması olmadığı için seyircisiz gerçekleşecek.

TFF 1. Lig’in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü saat 9.45’de Denizlispor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadyumu’ndaki yenileme çalışmasından dolayı Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda geçekleşecek müsabaka öncesi statta Passolig uygulaması bulunmadığından maçın seyirci alımına kapalı olacağı açıklandı. Denizlispor’un yaptığı yazılı açıklamada; “29 Ağustos Pazar günü saat 21.45’de oynayacağımız Ankaragücü karşılaşması, Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda Passolig uygulaması bulunmadığından dolayı seyirci alımına kapalı olacaktır. Taraftarlarımızın bilgisine sunar, sizler ile yeniden bir araya geleceğimiz günü heyecanla beklediğimizi bilmenizi isteriz” ifadelerine yer verildi.

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