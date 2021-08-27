Foseptiğe düşen çocuk öldü

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Ethem SÜZEK/BEKİLLİ (Denizli), (DHA)DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde fosseptiğe düşen 5 yaşındaki Abdullah Yeşildağ, hayatını kaybetti.

Kent merkezinde oturan ailenin oğulları Abdullah Yeşildağ, salı günü Bekilli ilçesine bağlı Üçkuyu Mahallesi'nde yaşayan halası Ayşe Aydoğan'ın yanına gitti. Abdullah Yeşildağ, bugün öğle saatlerinde kayboldu. Bunun üzerine jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, kaldığı evin yanındaki foseptikte küçük çocuğun cansız bedenini buldu. Savcının incelemesinin ardından Abdullah Yeşildağ'ın cenazesi, Denizli Devlet Hastanesi´nin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Bekilli Ethem SÜZEK

2021-08-27 17:29:20



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