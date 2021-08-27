8 asırlık gelenek için Çal’a gelen Tayland Maslahatgüzarı, bağcılık için destek istedi

–Denizli’de yapılacak 8 asırlık sudan koyun atlatma etkinliği için Çal’a gelen Tayland’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Charkrienorrathip Sevikul, ülkesindeki bağcılık faaliyetleri için destek istedi.



Uzakdoğu ülkesi Tayland’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Charkrienorrathip Sevikul, Pazar günü Aşağıseyit Mahallesinde yapılacak olan Koyun Sudan Geçirme Yarışmasını izlemek için Çal’a geldi. Başkan Fethi Akcan’ı makamında ziyaret eden Sevikul, “Kınalı koyunların yarışını ilginç buldum. Bu önemli etkinlik dünyaya tanıtılmalı ve bu bölge turizme açılmalıdır. Benim ülkemden de bu yarışları izlemeye gelen mutlaka olacaktır. Koyun yarışlarını ilginç buldum. Haberleri ve görüntülerini takip ettim. Bu nedenle Çal’a geldim. Beni ve çalışma arkadaşlarımı misafir eden Başkan Akcan’a teşekkür ediyorum. Tayland’da bağ alanları büyümeye başladı. Bu konuda Çal’ın desteğini bekliyoruz” dedi.



Ziyareti için konuklarına teşekkür eden Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ise, “Çallılar, Azerbaycan’da bağcılık konusunda eğitim veriyor, bağlarını buduyor. Tayland’a eğitim amaçlı ekip gönderebiliriz. Bağcılık konusunda Çal’ın uzmanlığı tartışılmaz. Taylandlı misafirlerimizi Koyun Sudan Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı’nda en iyi şekilde ağırlayacağız. Tayland ile iş birliğimizin başlaması ve arttırılması için görüşmeler devam edecek. Talep gelmesi durumunda onlara pekmez ve sirke ihraç edebiliriz” diye konuştu.

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