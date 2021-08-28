Serinhisar'ın eski Başkanı hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

1999 2004 yılları arasında Serinhisar Belediye Başkanlığı görevini yürüten Dr. Adil Kaplan vefat etti.



Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak girdiği seçimlerde 1999 yılında Serinhisar Belediye Başkanı olarak seçilen Dr. Adil Kaplan daha sonra partisinden istifa ederek görevini 2004 yılına kadar yürütmüştü.

Dr. Adil Kaplan, 2004 seçimlerini kaybettikten sonra Antalya’ya yerleşmişti. Bir dönem orada İl Sağlık Müdürlüğü görevini de yürüten Kaplan, dün gece Antalya’daki yayla evine gittiği öğrenildi.

Yakınlarının kendisini telefonla aradığı, telefonlarına geri dönüş almayınca Polise haber verildi. Yapılan inceleme sonucunda Dr. Adil Kaplan’ın kaldığı yayla evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kendisine ait 2 adet hastanesi bulunan 54 yaşındaki Kaplan'ın ölümünün ardından Serinhisar Belediyesi başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, 1999 2004 yılları arasında Serinhisar Belediyemiz Başkanlık görevinde bulunan Adil Kaplan'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" denildi.

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