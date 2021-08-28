Amatör spor kulüplerine dayanışma çağrısı

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayşe Sarıkaya, lig öncesinde ‘Bir elin nesi var iki elin sesi var’ diyerek kulüpler arası dayanışma çağrısı yaptı. “Veren el alan elden daha değerlidir” diyen Sarıkaya, iş dünyasına da seslenmeyi ihmal etmedi.

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan Denizli Süper ve 1. Amatör liglerin başlamasına sayılı günler kala anlamlı bir kampanya geldi. Takımların hazırlıklarını sürdürdüğü dönemde gerek takımlar arasındaki bağın güçlenmesi ve gerekse de daha fazla kaynaşmayı sağlama adına harekete geçen federasyon, kulüpler arası “Bir elin nesi var iki elin sesi var” diyerek paylaşma çağrısında bulundu. Federasyona kayıtlı kulüplerin zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çeken ve proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya, kulüplerimizde kullanılmayan ya da fazla malzemelerin diğer takımlarımız ile paylaşılmasının önemine vurgu yaptı.

“Veren el alan elden daha değerlidir”

Pandemi döneminde liglerin oynanmamasının kulüplere olumsuz yansımalarının olduğuna değinen ve bu süreçte kulüp yönetimlerinin de sıkıntılı bir süreç yaşadığına dikkat çeken Sarıkaya, “Sponsor ve spora gönül vermiş insanların destekleri ile ayakta kalma mücadele veren kulüplerimize daha fazla destek olmak demek bu şehirde yaşayan insanlara verilecek en büyük hizmettir. Veren el alan elden daha değerlidir” dedi.

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