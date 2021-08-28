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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mısır üreticisi Kocabaş canavarından kurtuldu

İHA

Mısır üreticisi Kocabaş canavarından kurtuldu

Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde mısır tarlalarına büyük zarar veren yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki domuz sekiz avcı tarafından başlatılan sürek avıyla vuruldu. 15 dönümlük mısır tarlası içinde avcı Uğur Sural tarafından vurulan domuz tarladan güçlükle çıkartıldı.
Denizli’de yaşanan kuraklıkla zor günler geçiren mısır üreticileri şimdide domuz saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Gece sürüler halinde mısır ekili tarlalara giren domuzlar ekili alanlara büyük zarar veriyor. Mısır üreticileri için geçtiğimiz gün Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde avcılar İbrahim Kök, İbrahim Yardım, Uğur Sural, Kadir Pakel, Yasin Sargın, Zafer Kul, Ferhat Barutçu ve Mustafa Karaca tarafından sürek av başlatıldı. Mahalle yakınlarındaki 15 dönümlük mısır tarlasında domuz sürüsünün olduğu tespit edildi. Avcılar tarafından tarla içinde devam eden sürek av sırasında avcıların karşısına yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki dev domuzla karşılaştılar. Sürek avına katılan avcılardan Uğur Sural, tarafından mısır tarlalarına büyük zarar veren domuz vuruldu. Tarlanın içinde vurulan domuz avcılar tarafından yaklaşık 300 kilogramındaki domuz iki saatlik çalışmayla tarla dışına çıkartılabildi. Denizli’nin birçok ilinden domuz zararıyla ilgili çiftçilerden şikayet geldiğini anlatan avcı İbrahim Kök, “Yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerimiz çok zor günler geçiriyor. Büyük verim ve rekolte kayıpları var. Birde bunun üzerine domuzlar ekili arazilere büyük zarar veriyor. Her gün farklı ilçelerden domuz zararlısıyla ilgili şikayetler alıyoruz. Geçen gün Kocabaş Mahallesi’ndeki çiftçilerimizden de şikayet geldi. Sabah çok erken başlattığımız sürek avı sırasında 15 dönümlük mısır tarlası içinde yaklaşık 300 kilogramlık domuzla karşılaştık. Ava katılan avcı arkadaşlarımızla birlikte mısır tarlası içinde yaptığımız çalışmayla mısırlara zarar veren domuzu vurmayı başardık. Sık ekili boyu yaklaşık 1,5 metreden yüksek mısırların içinden 300 kilogramlık domuzu dışarıya çıkartmak çok kolay olmadı” dedi.

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