Büyükşehir Hava Ulaşımdan İngilizce atağı

Denizli merkez ile Çardak Havalimanı arasında yolcu taşımacılığı yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Hava Ulaşım AŞ, yabancı müşterilerinin iletişimde aksaklık yaşamaması için Halkla İlişkiler ve Planlama biriminde görevli personeline yönelik kurum içi mesleki İngilizce eğitimlerine başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Çardak Havalimanı'na ulaşımın kolaylaştırılması, yolcu taşıma kapasitesinin etkin şekilde yapılması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması hedefiyle sürdürdüğü servis hizmetinin yanı sıra vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine başlattığı kişiye özel ulaşım VIP hizmeti başarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Hava Ulaşım AŞ, yabancı müşterilerinin iletişimde aksaklık yaşamaması adına kurum içi mesleki İngilizce eğitimlerine başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca verilen İngilizce eğitimlere, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Halkla İlişkiler ile Planlama biriminde görevli personel katılıyor. Hizmet içi eğitim kapsamında personele toplamda 80 saatlik mesleki İngilizce eğitimi verilecek.

Güvenli ulaşım devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ. Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan, müşteri memnuniyeti esaslı bir çalışma sürdürdüklerini kaydetti. Ulaşım AŞ. Genel Müdürü Gökoğlan, “Yurt içinden ve yurt dışından gelen yolcularımızı güvenli bir şekilde taşımaya devam ediyoruz. Misafirlerimiz bizleri aradığında daha sağlıklı bilgi verebilmek adına burada bulunan halkla ilişkiler ve planlama birimiz personelimize İngilizce eğitim veriyoruz” dedi.



Daha kolay iletişim

Planlama birimi personeli Serdar Orhan, “Rezervasyon için bizi arayan yabancı turistlerle daha kolay iletişime geçmek adına bu eğitimi alıyoruz. Eğitimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Halkla ilişkiler birimi personeli Aygül Yaman ise, “Turistler ile iletişim kurarken aksaklıklar yaşamamak adına İngilizce eğitimi alıyoruz. Bu sayede daha sağlıklı hizmet vermiş oluyoruz” dedi. Halkla ilişkiler personeli Sevilay Kahvecioğlu da, “Bizleri arayan yabancı turistlerle iletişim sağlamak için eğitim alıyoruz. Servis oluşturuyoruz, rezervasyonları alıyoruz. İngilizce eğitimi almamız sayesinde daha iyi hizmet veriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.