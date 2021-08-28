Denizlispor Antalya'da sahaya çıkacak

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DENİZLİ, (DHA)TFF 1'inci Lig'de ilk iki haftada puan alamayan ve son sıraya demir atan Denizlispor yarın Ankaraücü ile karşı karşıya gelecek. Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Akdeniz Üniversitesi Stadyumu´nda Passolig uygulaması bulunmadığından dolayı karşılaşma seyirci alımına kapalı olacak.

Türkiye'de örnek sahalar arasında gösterilen Denizli Atatürk Stadı'nda 22 Ağustos'ta düzenlenen yağlı güreşler, stat zeminini olumsuz etkiledi. Sahaya yerleştirilen portatif tribün nedeniyle zemindeki çimler kurudu. Zeminde meydana gelen bozulma yüzünden saha bakıma girdi. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-08-28 13:54:12



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