Denizlispor maç biletleri satışa sunuldu

Denizlispor'un 29 Ağustos Pazar günü saat 21.45’de Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynayacağı müsabakanın biletleri satışa sunuldu.
Denizlispor, TFF 1. Lig 20212022 Sezonu üçüncü haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. 29 Ağustos Pazar günü saat 21.45’de Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Taraftarlar passo.com.tr web sitesi, Passo Mobil uygulaması ve Akdeniz Üniversitesi Stadyumu Passolig gişeleri üzerinden bilet satın alımı işlemleri gerçekleştirebilecek. Tek kategoriden satışa sunulacak olan biletlerin fiyatı 20 TL olarak belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun almış olduğu pandemi kurallarının geçerli olacağı karşılaşmaya stadyum kapasitesinin yüzde 50’si oranında seyirci alımı yapılacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.