Aşı karşıtı imam açığa alındı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Denizli’nin Çameli ilçesinde görevli bir imam, cemaat ve mahalle halkına aşı olmamalarını, aşının haram olduğunu söylediği iddiaları ile Çameli Kaymakamlığı tarafından açığa alındı.

Çameli ilçesinde görevli bir mahalle imamı aşıya karşı cemaat ve mahalle halkına aşı olmamalarını, aşının haram olduğunu söyledi. İmam, virüse inanmadığını bu yüzden maske kullanmaya da gerek olmadığı konularındaki telkin ve söylemleri nedeniyle Çameli Kaymakamlığınca açığa alındı. İmamın ismi ve görev yaptığı cami bilgisi verilmezken, açığa alınan imam hakkında soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.