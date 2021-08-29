Başkan Osman Zolan'dan 30 Ağustos mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Zolan, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığındaki şanlı ordumuz, her türlü imkânsızlıklara rağmen aziz milletimizin azmi ve inancı ile dünya tarihine altın harflerle geçecek bir zafere imza atmıştır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şanlı Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan ve eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 99. yıldönümünü coşkuyla kutladıklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığındaki şanlı ordumuz, her türlü imkânsızlıklara rağmen aziz milletimizin azmi ve inancı ile dünya tarihine altın harflerle geçecek bir zafere imza atmıştır. Aziz milletimiz bu zafer ile hiçbir koşulda esareti ve işgali kabul etmeyeceğini, özgürlüğü ve istikbali için tek vücut olarak kanının son damlasına dek mücadele edeceğini tüm dünyaya haykırmıştır” ifadelerine yer verdi.

“Bayrağını ilelebet korumaya devam edecektir”

Ağustos'un Türk milleti için zaferler ayı olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Sultan Alparslan’ın 1071 Malazgirt Zaferi'nden yüzlerce yıl sonra Büyük Taarruz da yine bir Ağustos ayında muhteşem bir zaferle sonuçlanmıştır. Türk milletinin zaferlerle sonuçlandırdığı Otlukbeli Savaşı, Çaldıran Savaşı, Mercidabık Zaferi, Mohaç Zaferi ve Sakarya Meydan Muharebesi de yine Ağustos ayında yaşanmıştır. Haklı ve onurlu mücadelesi ile ezilen uluslara örnek olan aziz milletimiz vatanını, bayrağını ilelebet korumaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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