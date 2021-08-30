Atık taşıma aracından litrelerce kaçak akaryakıt çıktı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de durumundan şüphelenilerek durdurulan atık taşıma aracından binlerce litre kaçak akaryakıt çıktı.

Denizli’de uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan atık taşıma aracında polis ekipleri arama yaptı. Herhangi resmi taşıma evrakı bulunmayan araçta yapılana arama sırasında 7 bin 535 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Araçta bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.