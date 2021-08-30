Kaçakçılık operasyonunda sahte dövizler ve balistik yelek hayrete düşürdü

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Denizli’de kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında balistik yeleğin yanı sıra sahte dövizler çıktı.

Denizli’de parada sahtecilik ve silah kaçakçıları yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 123 adet sahte 100 dolar, 5 adet sahte 200 Euro, kurusıkı tabanca, 112 adet mermi, 13 adet tabanca parçası, kama, balistik yelek, kelepçe ve 21 adet suçta kullanıldığı düşünülen dijital materyal ele geçirildi.

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