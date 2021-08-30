Hakan Çinemre, Denizlispor'da

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak Adanaspor forması giyen 27 yaşındaki stoper Hakan Çinemre ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor bir süre önce anlaşmaya vardığı Çinemre için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

Geçen sezon TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor´da oynayan Çinemre, törende kendisini 2 yıllığına yeşil siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı. Adanaspor ile 19 maçta görev yapan Çinemre, 2 gol attı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-08-30 17:49:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.