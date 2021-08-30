Denizli'de süt tankerinin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde süt tankerinin çarptığı 6 yaşındaki Kerem Mutlutürk hayatını kaybetti.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Alcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, toplama merkezinden tankerle süt alan A.D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Kerem Mutlutürk'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, Mutlutürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcının yaptığı incelemenin ardından Mutlutürk'ün cenazesi, Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tanker sürücüsü A.D. jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-08-30 23:30:06
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