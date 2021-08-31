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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süt tankerinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

İHA

Süt tankerinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken süt tankerinin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaza Acıpayam ilçesi Alcı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; karışandan karşıya geçmek isteyen 6 yaşındaki Kerem Mutlutürk’e, A.D. yönetimindeki süt tankeri çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mutlutürk metrelerce ileriye savruldu. Çevredeki vatandaşlar kazayı gördükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yerde yatan çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri gerekli çalışmalarını gerçekleştirirken, savcının yaptığı inceleme ardından cansız beden Acıpayam Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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