Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu imzaladı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak Tuzlaspor forması giyen 32 yaşındaki forvet Ömer Şişmanoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer yasağını kaldırmasının ardından anlaşmaya vardığı oyunculara imza attırmaya devam eden Denizlispor, son olarak Ömer Şişmanoğlu'nu kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlılar, Ömer Şişmanoğlu için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında TFF 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor´da forma giyen tecrübeli futbolcu, törende kendisini 1+1 yıllığına yeşil siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kariyerinde Süper Lig´de Beşiktaş, Antalyaspor, Eskişehirspor, Konyaspor, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, BŞB Erzurumspor gibi kulüplerde forma giyen Ömer, Tuzlaspor'da da 8 maçta görev yaptı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
2021-08-31 16:54:23
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