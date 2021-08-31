Sarayköy’de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 1 Eylül Çarşamba günü Sarayköy ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisine gidilecek.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 1 Eylül 2021 Çarşamba günü 08:00 22:00 saatleri arasında Sarayköy İlçesi Atatürk, Bala, Turan, Sakarya, Aşağı, Cumhuriyet, Trafo, Hasköy ve Yakayurt Mahallelerinde su kesintisi yapılacak. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.