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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor’dan orta sahaya takviye

İHA

Denizlispor’dan orta sahaya takviye

– TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak Altay forması giyen İlhan Depe’yi renklerine bağladı.
Transfer yasağının kalkmasıyla birlikte ardı ardında imzalar attıran Denizlispor Kulübü, son olarak Altay forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu İlhan Depe ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, kendisini yeşil siyahlı renklere bağlayan imzayı atan İlhan Depe'ye “Denizlispor’a hoş geldin” diyerek başarılar temenni etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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