Denizli’de 9 mahallede su kesintisi

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Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 1 Eylül Çarşamba günü Sarayköy ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisine gidileceği belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 1 Eylül 2021 Çarşamba günü 08.00 ile 22.00 saatleri arasında Sarayköy ilçesi Atatürk, Bala, Turan, Sakarya, Aşağı, Cumhuriyet, Trafo, Hasköy ve Yakayurt Mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği ifade edildi.

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