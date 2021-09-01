Denizlispor, altyapı oyuncu seçmelerinin tarihini açıkladı.

Denizlispor, 3 Eylül’de 1318 yaş grupları arasında geleceğin yıldızlarını seçecek.
13 ile 18 yaş grupları arasında yapılacak olan futbolcu seçmeleri 3 Eylül Cuma günü Doğan Demircioğlu Semt Sahası'nda gerçekleştirilecek. Denizlispor Futbol Akademisi Koordinatörü Ali Yalçın yönetiminde gerçekleşecek olan alt yapı seçmelerine 20032009 doğumlu adaylar katılabilecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcu adaylarının kendi spor kıyafetlerini getirmesi gerektiği belirtilirken, seçmelere katılım ücreti 100 TL olacak. Doğum yılına göre yapılacak seçmelerin saatleri ise şu şekilde; 20032006 arası 3 Eylül Cuma günü saat 08.30'da, 20072009 arası ise 3 Eylül Cuma günü saat 17.30'da yapılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.