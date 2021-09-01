Tatil dönüşü kilo alımına dikkat

Özel Denizli Tekden Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Meryem Güç, tatil dönüşü alınan kilolara dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.



Önümüzdeki hafta okulların açılacak olmasıyla birlikte birçok aile tatilden döndü. Tatilde rahat beslenme ve her şey dahil otellerin sunduğu yiyeceklerden dolayı kilo alımı birçok kişinin sorunu haline gelirken alınan kiloları verme konusu da hepimizin bildiği gibi kolay olmayabiliyor. Dyt. Meryem Güç, tatilde alınan kiloların tatil dönüşü dikkatli beslenme ile verilebileceğine dikkat çekti.



“Yiyecekleri kontrollü yemeliyiz”

Beslenmenin açlık duygusunu bastırmak veya karın doyurmak olmadığını belirten Diyetisyen Güç, “Sağlığımızı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitemizi yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarda ve uygun saatlerde bilinçli bir şekilde tüketmek gerekir. Sağlıklı beslenme yeterli ve dengeli beslenmedir. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarımızı tatil ve seyahatlerimizde de devam ettirmeliyiz. Tatil döneminde kısa bir süreliğine de olsa beslenme düzenimiz, öğün saatlerimiz değişse bile öğün düzenimizi bozmadan belirli aralıklarla beslenmeliyiz. Yemeyi özlediğimiz veya sevdiğimiz besinleri tüketirken sıklığına dikkat edilmeli, fazla miktarda tüketebileceğimiz yiyecekleri kontrollü yemeliyiz” dedi.



Günde en az 8 bardak su tüketimine dikkat edilmelidir”

Tatilde doğru beslenmenin önemine değinen Dyt. Meryem Güç, “Açık büfe ana yemeklerde tercihinizi salata, sebze, yoğurt, cacık, ızgara et çeşitlerinden ve tam tahıl ekmeği, bulgur ya da kuru baklagillerden yana kullanabilirsiniz. Tatlı tüketmek istediğiniz zaman yemeklerden 2 saat sonra olacak şekilde tercihiniz sütlü tatlı ya da dondurma olabilir. Asitli içecekler yerine ayran, su veya şekersiz limonata tercih edebilirsiniz. Tüketilen meyve miktarına da dikkat edilmesi gerekir. Posa oranı yüksek olan şeftali, armut, kayısı, kiraz veya erik tüketilebilir. Ödem, hazımsızlık ve şişkinlik problemleriyle karşılaşmamak için günde en az 8 bardak su tüketimine dikkat edilmelidir” şeklinde bilgi verdi.

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