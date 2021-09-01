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Otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

İHA

Otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Denizli’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada talihsiz kadın hayatını kaybetti.
Kaza, Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan ismi öğrenilemeyen sürücü ile Gülsüm Gürsoy, savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası ağır yaralanan ve bacağının koptuğu öğrenilen Gürsoy, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün de hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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