Mahalle sakinlerine en akademik kazı çalışması toplantısı

Denizli’nin Çal İlçesinde 2015 yılında kazı çalışmalarına başlanılan Ekşi Höyük’te devam eden kazı, gün yüzüne çıkartılan eserlerle ilgili mahalle sakinlerine sunum eşliğinde bilgi verildi. Kazı Heyeti Başkanı Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fulya Dedeoğlu, bu yıldan 8 bin 750 yıl gerine giden yerleşime sahip höyüğün, Anadolu’nun Neolitik sürecine ilişkin bilgi sunduğunu belirtti.



Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Dayılar Mahallesi sınırları içinde bulunan 2015 yılından bu yana kazı çalışmalarının devam ettiği Ekşi Höyükle ilgili olarak kazı heyeti başkanı Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fulya Dedeoğlu, pazaryerinde sunum eşliğinde mahalle sakinlerine kazı çalışmaları, bulunan eserler, devam edecek faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. Kazı Heyeti Başkanı Dedeoğlu, mahalle sakinlerinden gelen soruları da yanıtladı. Bu yıldan 8 bin 750 yıl gerine giden yerleşime sahip höyüğün, Anadolu’nun Neolitik sürecine ilişkin bilgi sunduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Dedeoğlu, mahalle sakinlerine yönelik yapılan bilgilendirme toplantısıyla kaçak kazıların da önüne geçmek istediklerine dikkat çekti.



Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği kazı çalışmaları bilgilendirme toplantısında konuşan Dedeoğlu, geçen yıl pandemi yasakları nedeniyle yapamadıkları bilgilendirme toplantısının ikincisini bu yıl yaptıklarını belirtti. Kazı ekibi olarak yaptıkları toplantıyla mahalle sakinleriyle gün yüzüne çıkartılan bulguları paylaşarak tarih bilinci oluşturarak höyük ile mahalle sakinleri arasındaki bağı güçlendirmek istedikleri anlatan Dedeoğlu, “İkinci kez yaptığımız toplantımıza mahalle sakinlerinin ilgisi çok yüksek oldu. Höyük yaklaşık 2 hektarlık bir alana uzanmaktadır. Ekşi Höyük’te yapılan kazı çalışmaları Batı Anadolu arkeolojisi açısından önemli arkeolojik verileri ortaya koyuyor. Kazılarda elde edilen buluntulara göre, o dönemde yaşayan insanların geçimlerini balıkçılık, hayvancılık, avcılık ve tarım yaparak sağladıkları kanaatini oluşturuyor. Aynı zamanda yerleşimdeki kazılar, Yukarı Menderes Havzasında avcı toplayıcılıktan yerleşik yaşama geçiş sürecinin aydınlatılmasına ve bölgedeki ilk çiftçi toplulukların yaşam biçimine ilişkin bilgi edinilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Ekşi Höyük’te Selçuklu dönemine ilişkin bir mezarlık alanı belirlenmiştir. Yukarı Menderes Havzası’nda özellikle Selçuklu Döneminde höyüklerin üzerinin mezarlık alanı olarak kullanılması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu tür toplantılar yaparak kazıyla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

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