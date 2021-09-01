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Aşı olmayı kabul etmeyen hasta: “Keşke geriye dönebilsem ve hemen aşı olsam” 12 gün yoğun bakımda kalan Erhan Topalkara: “Aşı olmadığıma çok pişmanım”

İHA

Aşı olmayı kabul etmeyen hasta: “Keşke geriye dönebilsem ve hemen aşı olsam” 12 gün yoğun bakımda kalan Erhan Topalkara: “Aşı olmadığıma çok pişmanım”

Denizli’de aşı olmamayı tercih ederek Covid19’a yakalanan iki yoğun bakım hastası, tedavilerinin sürdüğü yoğun bakımdan, “Biz aşımızı yaptırmadık, bu süreci çok zor geçiriyoruz. Aşı olmayanlar bir an önce aşısını yaptırsın” çağrısında bulundu.
Denizli’de yaşayan 52 yaşındaki Erhan Topalkara ve 40 yaşındaki Olcay Bıçak, sıraları gelmesine rağmen aşı olmayarak hastalığa yakalandı. Şu an yoğun bakımda tedavileri devam eden iki hasta, aşı yaptırmayanlara çağrıda bulundu. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de, hastanelerde çoğunlukla aşısız ya da aşısı tamamlanmamış hastaların tedavi gördüğünü belirterek aşı olmayan vatandaşları geç olmadan aşıya davet etti.
16 gündür Servergazi Devlet Hastanesinde korana virüs tedavisi gören ve bunun 12 gününü yoğun bakımda geçiren Erhan Topalkara, aşı olmadığı için çok pişman olduğunu söyledi. Zamanı gelince hemen aşısını olacağını belirten Topalkara, şöyle konuştu:
“Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelmiştim. Tatilimin ilk haftası çok iyi geçti, sonrasında Covid19 hastalığına yakalandım. Öksürük vardı, hastalık ciğerlerime işlemiş. Şimdi aşıyı ertelediğime çok pişman oldum. Keşke bütün aşılarımı olsaydım. Yoğun bakımdayken fark ettim ne kadar zor bir durum olduğunu. Dünyadan kopuksunuz, muhtaçsınız herkese. Ama sağ olsunlar, çok iyi baktılar burada sağlık çalışanlarımız bizlere. Atlattım gibi hastalığı, biraz ciğerlerde az bir şey kaldı. Onu da atlatırsam, inşallah zamanım gelince hemen aşı olacağım. Ne gerekirse yaptıracağım."

"Keşke geriye dönebilsem ve hemen aşı olsam"
6 gündür hastanede yatarak tedavi gören bir başka hasta 40 yaşındaki inşaat mühendisi Olcay Bıçak da; aşının önemini şimdi daha iyi anladığını kaydetti. “Şu an geriye dönebilsem hiç düşünmeden aşımı olurdum” diye pişmanlığını dile getiren Bıçak, “Hastalık süreci zor bir süreçmiş. Neden geçirdiğim hakkında bir fikrim yok. Bana olmaz, biz genciz diye düşünüyordum. Aşı da vurulmamıştım. Ama geldiğimiz şu safhada bakıyorum ki aşı çok önemliymiş. Keşke vurulsaymışım. Tekrar bir hakkım olsa, geriye dönebilsem aşı vurulmak isterdim” şeklinde konuştu.

“Aşı olmadığı için pişman olan hastalarımıza kulak verin, aşınızı yaptırın”
Korona virüs ile mücadelede en önemli silah olan aşılama konusunda Denizli’de yürütülen faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor. Kamu, özel, üniversite hastaneleri, aile sağlığı merkezlerinin yanında mobil aşı ekipleri sayesinde alışveriş merkezleri, fabrikalar, işyerleri gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde de vatandaşların aşıları yapılıyor.
Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, şu an hastanelerde yatan hastaların çoğunun aşısız ya da aşısı tamamlanmamış orta yaş ve genç hastalar olduğunu belirterek aşının önemine vurgu yaptı. Öztürk; “Maalesef bana bir şey olmaz ya da sonra olurum diyerek aşılarını geciktiren vatandaşlarımız olabiliyor. Aşısını yaptırmayan vatandaşlarımız lütfen şu an Covid19 tedavisi gören ve aşı yaptırmadığı için pişman olduklarını belirten bu hastalarımıza kulak versinler. Korona virüs çok ciddi bir hastalık ve bu hastalıkla mücadelemizde temizlik, maske mesafe kurallarına uymakla beraber en önemli silahımız aşıdır. Bu nedenle bir an önce aşısını yaptırmayan vatandaşlarımızı, kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için aşı olmaya bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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