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Minikler ilk kez okulla buluştu Minik öğrencilerin uyum eğitimleri en güvenli alanlar olan okullarda başladı

İHA

Minikler ilk kez okulla buluştu Minik öğrencilerin uyum eğitimleri en güvenli alanlar olan okullarda başladı

Denizli’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 20212022 eğitim öğretim yılı hazırlıklarında sona gelinmesinin ardından yeni eğitim öğretim yılının ilk evresi olan Uyum Eğitimleri, bugün itibariyle başladı.

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerini kapsayan Uyum Eğitimleri, Milli Eğitim Bakanlığınca 13 Eylül tarihleri arasında planlandı. 3 gün boyunca minik öğrenciler, okullarına alışma süreçlerini, hazırlanan çeşitli etkinliklerle devam ettirecek. Öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde, salgın koşullarına uyarak sanatsal ve sportif etkinliklerle eğitim ortamlarını tanıyacak.
Denizli’de de, 6 Eylül tarihi itibariyle her kademeden tüm öğrencilerin katılımıyla yüz yüze olarak başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, bugün ilk kez minik öğrenciler okullarına kavuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, miniklerin heyecanına ortak olmak için 23 Nisan MehmetEşe Akman Anaokulunu ziyaret etti.

Ziyarette minikleri sınıflarında ve etkinlik alanlarında ziyaret ederek gülümsemelerine ortak olan Müdür Ekici, “Bugün çok heyecanlıyız çünkü okullarımızda uyum eğitimi başladı. Şu ana kadar okullarımızda hijyen ile ilgili tüm tedbirleri aldık. Maske, dezenfektan ve hijyen ürünleriyle ilgili çalışmalarımız tamamlandı. 20212022 eğitim öğretim yılına Denizli’deki tüm okullarımıza ‘Okulum Temiz’ belgesini kazandırarak başladık. 6 Eylül itibariyle de tüm kademelerde okullarımız açılmış olacak. Salgın sona erene kadar, aldığımız tedbirlerle beraber, bununla yaşamayı öğreneceğiz. Eğitim öğretimin aksamaması için okullarımızda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim paydaşlarımızla üzerimize düşeni büyük bir gayretle yapacağız. Başta Bakanımız olmak üzere Valimizin destekleri, tüm kamu kurum ve kuruşları, sivil toplum örgütleriyle iş birliği içerisinde hareket ederek çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Okullarımızda öğrencilerimizin gülümsemesi ve zil seslerinin hiç kesilmemesi, İstiklal Marşımızın hep bir ağızdan coşkuyla söylenmesi en büyük temennimizdir. Bugün de MehmetEşe Akman Anaokulunda öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Uyum haftasının ilk günü öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz bu heyecanı paylaşıyorlar. Velilerimiz gönül rahatlığıyla öğrencilerini okullarımıza gönderebilirler. En ufak şüpheleri dahi olmasın; çünkü en güvenli yer okullarımız” dedi.

Denizli’de okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin uyum eğitimlerini tamamlamasının ardından 6 Eylül Pazartesi günü 797 okulda, 14 bin 834 öğretmen ve 183 bin 757 öğrenci ile yüz yüze eğitim başlayacak. Bu kapsamda bu yıl öğrencilerin kullanımına sunmak üzere 1 milyon 674 bin 121 adet kitap İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 5 Kitap Dağıtım Noktası vasıtasıyla tüm ilçelere ulaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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