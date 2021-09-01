Hayatını sanata adamış sanatçıların belgeseli çekildi

Merkezefendi Belediyesi tarafından Denizli'de yaşayan el sanatları ve güzel sanatlar ile uğraşan sanatçıların öykülerinin anlatıldığı ‘Zamansız Eller’ belgeseli çekildi.



Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi tarafından Denizli'de yaşayan el sanatları ve güzel sanatlar ile uğraşan sanatçıların öykülerinin anlatıldığı ‘Zamansız Eller’ belgeseli çekildi. Belgesel, 2 Eylül Perşembe günü saat 20.30’da Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gösterim yapacak. Belgeselde Bakır Rölyef Sanatçısı Şefik Demirel, Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Çakır, Ressam Yılmaz Kahraman, Şair Kemal Gürcan, Keman Yapım Sanatçısı Aşkın Palamutçu, Yazar Atilla Sezener, Karikatürist Mehmet Selçuk, Mozaik Sanatçısı İsmail Aytaç, Metal Sanatçısı Turan Çetin, Pırlanta Tasarım Sanatçısı Süha Güler ve Ressam Celal Günaydın’ın hayat hikâyeleri anlatılarak yeni nesile aktarılması sağlanacak. Hayatını sanatına adamış sanatçıların nitelikli eserlerinin binlerce yıl yaşadığı düşünülerek, iz bırakmak adına ‘Zamansız Eller’ belgeseli çekildi.



Belgeseli izlemeye tüm Denizlilileri davet eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak kültüre ve sanata büyük önem veriyoruz. Bu alanda birçok çalışma ve etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu faaliyetlerimize bir yenisini daha ekledik. Denizlimizde alanlarında isim yapmış 11 sanatçı ve zanaatkârımızın belgeselini çektik. Sanatçılarımızın hikayelerini, yaşadıklarını gelecek nesillere aktarabilmek ve iz bırakabilmek adına Zamansız Eller belgeselimizi çektik. 2 Eylül Perşembe günü saat 20.30’da Merkezefendi Kültür Merkezi’nde yayınlanacak olan belgeselimizi izlemeye tüm sanatsever hemşehrilerimi davet ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.