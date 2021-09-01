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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşı olmayan sosyal etkinliklere PCR testiyle katılabilecek

İHA

Aşı olmayan sosyal etkinliklere PCR testiyle katılabilecek

Denizli’de sosyal etkinlikler ve kapalı alanlardaki düğün, nişan ve sünnet gibi etkinliklere katılım için aşı olmayanlardan PCR testi zorunluluğu getirildi. Ayrıca okullarda görev yapan öğretmen, kantin çalışanları ve servis personellerinden aşı olmayanlar haftada iki kez PCR testi yaptıracak.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ali Fuat Atik başkanlığında korona virüs tedbirleri kapsamında olağanüstü toplandı. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararlar kapsamında 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren aşı olmayan kişiler, konser, sinema, tiyatro, festival, her türlü kongre, konferanslar, tüm spor müsabakaları ve özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için PCR testi zorunluluğu getirildi. Ayrıca yine aşı olmayan kişilerin kapalı alan veya kapalı salonlarda yapılacak olan nikah merasimi, düğün, sünnet düğünü, kına gecesi ve benzeri organizasyonlara katılımlarında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildiği açıklandı.

Eğitim alanında çalışanların haftada iki kez PCR testi yapmalılar
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yaptığı açıklamada öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servisleri personelleri gibi öğrenciler ile bir araya gelecek kişilerin aşı olmasını önerdi. Aşı olmayan ve ya hastalık geçirmeyenler için haftada iki kez PCR testi ile taranmaları ve sonuçlarını okul idaresi tarafından kayıt altında tutulması kararlaştırıldı. Açıklamanın devamında ise PCR test sonucunun sadece 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için geçerli olduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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