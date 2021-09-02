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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afrikalı aile şifayı Denizli’de buldu

İHA

Afrikalı aile şifayı Denizli’de buldu

Sağlık taraması için tavsiye üzerine Doğu Afrika’nın Eritre şehrinden Denizli’ye gelen aile, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde şifa buldu.
Gerçekleşen sağlık taramasında birçok hastalığı çıkan anne Meskela Araıa Ghebreıgzıabıher (69) ile baba Tsegay Tesfagabr Habtegabr (76), kızları Fiyori’nin refakatçiliğinde hastane hekimlerininin uyguladığı tedaviler ile sağlıklarına kavuşarak ülkelerine döndü.
Geçtiğimiz aylarda Hollanda’dan Denizli’ye gelerek Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ni tercih eden yakınlarının tavsiyesi üzerine Doğu Afrika’nın Eritre şehrinden gelen aile, hastanede tam kapsamlı sağlık taramasından geçti. Yapılan tetkik ve hekim muayeneleri sonucunda çıkan hastalıklarının tedavisi için bir dizi başarılı işlemden geçen Afrikalı aile, sağlıklarına kavuştu.

Yapılan tetkiklerde beklenmedik sonuçlar çıktı
Kızları Fiyori’nin refakatçiliğinde Denizli’ye gelen anne Meskela Araıa Ghebreıgzıabıher (69) ile baba Tsegay Tesfagabr Habtegabr (76) otele yerleştikten ve dinlendikten sonra içerisinde 10 hekimin ve branşın olduğu detaylı sağlık taraması için hastaneye geldi. Fiyori’nin Annesi, Meskela Araıa Ghebreıgzıabıher’de belirgin bir halsizlik, kasık bölgesine yakın, uzun süredir var olan karın ağrısı ve diyabet tanısı mevcuttu. Yapılan tiroid muayenesinde ele gelen nodül tespit edildi ve Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör tarafından tiroid biyopsisi yapıldı. Ardından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat Gencer, muayenesi sırasında pelviste serbest sıvı olduğunu saptayarak, ağrıların buna bağlı gelişebileceğini düşünerek anne Meskela Araıa Ghebreıgzıabıher’a yatış önererek endometriyal biyopsi aldı.

Hipertansiyon ve diyabet dışında bilinen bir rahatsızlığı ya da şikayeti olmadığı düşünülen Fiyori’nin babası Tsegay Tesfagabr Habtegabr da detaylı sağlık taramasından geçti. Tarama sonrası patolojik sınırlarda gelen tiroid görüntülemesi nedeniyle babaya, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nazmi Yaşar Sayım tarafından total tiroidektomi işlemi yapıldı. Ardından kardiyolojik incelemeler sırasında efor testi sonucunun da pozitif çıkması sebebiyle babaya Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aydın Çeliker tarafından hastaya koroner anjiyografi işlemi yapıldı.

Devam eden kapsamlı sağlık taramasının üroloji ayağında Üroloji Uzmanı Dr. Alper Başakcı tarafından yapılan klinik muayenede hastanın PSA değerinin yüksek olması sebebiyle hastaya prostat biyopsisinin gerekliliği anlatıldı. Kanser riski olma ihtimaline karşılık biyopsi alınması planlandı. Daha detaylı inceleme için işlem öncesinde babanın prostat MR’ı çekildi ve sonrasında hastanın tiroid ameliyatı ile aynı seansta prostat biyopsisi işlemi yapıldı.

“Kilometrelerce öteden gelen ailem Cerrahi’de şifa buldu”
Annesi ve babası için kaliteli sağlık hizmeti arayan ve Hollandalı yakınları sayesinde Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Uluslararası Hasta Birimi ile iletişime geçen Fiyori Tsegaia, ”Uzun süredir annem ve babam için hem kaliteli hem de onları güvenle emanet edebileceğim bir sağlık kuruluşu arayışındaydım. Bu arayışım sırasında Hollandalı bir arkadaşımın yaklaşık 2 ay önce Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde tedavi olduklarını öğrendim. Hollandalı arkadaşım ve refakatçisi hastanede tamamladıkları tedavi sonrası taburcu olmuş, turistlik gezileri sonrasında Türkiye’den ayrılmalarına iki gün kala PCR testi yaptırmış ve test sonuçları pozitif çıkmıştı. Testin pozitif çıkmasıyla sağlık durumları kötüleşmiş ve tam bir ay yoğun bakımda geçen zorlu bir süreç atlatmışlardı. Bu süreçte hastane hekimleri, hemşireleri ve uluslararası hasta birimindeki ekibin görevlerini eksiksiz yerine getirdiklerini ve her anlamda kendileriyle ilgilendiklerini aktarmıştı. Durumları kötüye giderken dahi hastane çalışanlarının umutlarını yitirmeden onlar için canla başla çalıştıklarını da aktarmıştı ve Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ni tavsiye etmişti. Uluslararası Hasta Birimi ile iletişime geçerek annem ve babamı Eritre’den hastaneye genel bir sağlık taraması için getirdim” dedi.
“Tedavi süresince kendimizi evimizde gibi hissettik”
Hastaneye geldikleri andan itibaren herkesin ilgili ve güven veren yaklaşımlarından etkilendiklerini dile getiren kızları Fiyori, ”Hastane ile iletişime geçtiğim ilk andan beri bizden desteğini esirgemeyen ve bizleri ailesi gibi gören Uluslararası Hasta Birimi’nden Emre Bey’e, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerine ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Uzun zamandır ailemi detaylı bir sağlık taramasından geçirme fikrim vardı ve bunu sağlık anlamında güvenilir ve kendini kanıtlamış bir kurumda yapmak önemliydi. Anne ve babamın buradaki tedavileri sonrasında burayı tavsiye eden yakınlarımızın ne kadar haklı olduğunu gördüm, bizi adeta evimizde, ülkemizde gibi hissettirdiler. Yabancı hastalar konusunda her detaya hakimler, annem ve babam bu kadar kısa bir sürede birçok işlemden geçerek sağlıklarına kavuştular, yurtdışından gelecek tüm hastaların Cerrahi Hastanesi ile iletişime geçmelerini ve tedavi için burayı tercih etmelerini öneririm” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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