Tomruk yüklü kamyonun önce tekerleri sonra dorsesi alev aldı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde seyir halindeki tomruk yüklü kamyon arka tekerinin alev alması sonucu yanmaya başladı. Sürücüsünün dikkati sayesinde alevler ekipler tarafından söndürüldü.



Yangın, Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre; İzmir istikametinden Denizli istikametine seyir halindeki 20 K 7099 plakalı tomruk yüklü kamyon, Beylerbeyi Mahallesine geldiğinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı arka tekerlekleri alev aldı. Bir anda büyüyen alevler kamyonun dorsesindeki tomruklara sıçradı. Alevlerin tomruklara sıçramasıyla kamyon bir anda alev topuna döndü. Alevleri fark eden sürücü aracı kenara çekerek kendisini dışarıya attı. Durumu fark eden diğer sürücüler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan tomruk yüklü kamyona müdahale etti. Yaklaşık 15 dakika süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı ve soğutma işlemi uygulandı.



Alevlerin kontrol altına alınmasıyla kapanan yol yeniden trafiğe kontrollü olarak açıldı. Meydana gelen üzücü olay sonrası kamyonda maddi hasar oluştu. Çıkan araç yangını ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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